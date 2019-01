Regierung will strikt gegen Abwanderung von Spitzentechnologien vorgehen

Photo : KBS News

Die Regierung will Übernahmen und Fusionen von Unternehmen strikt kontrollieren, um die zunehmende Abwanderung von Spitzentechnologien zu verhindern.In Südkorea werden jährlich über 20 Fälle des Durchsickerns von Technologien ins Ausland entdeckt.Die Regierung legte am Donnerstag ein Maßnahmenpaket vor, um solche Fälle zu verhindern. Demnach muss ein ausländisches Unternehmen für die Übernahme einer koreanischen Firma oder die Zusammenlegung eine Genehmigung der Regierung einholen, wenn diese mit staatlicher Unterstützung im Besitz einer Schlüsseltechnologie des Staates ist.Den Kauf oder die Fusion mit einer koreanischen Firma, die selbständig eine Schlüsseltechnologie entwickelte, muss ein ausländisches Unternehmen bei der Regierung melden.Verstöße im Bereich der Weitergabe von Industrietechnologien werden härter bestraft. Es wird ein Strafschadenersatz-System eingeführt. Wer eine Schlüsseltechnologie des Staates oder Geschäftsgeheimnisse absichtlich durchsickern lässt, muss demnach eine Entschädigung zahlen, die maximal dreimal so hoch wie der Schaden für ein betroffenes Unternehmen ist.Das Mindeststrafmaß für das Durchsickern von Schlüsseltechnologien des Staates wird auf eine dreijährige Haftstrafe erhöht.