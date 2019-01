Nationales Kakao führt Funktion gegen Phishing-Versuche aus Ausland für Messengerdienst ein

Kakao führt eine Funktion für seinen Messengerdienst KakaoTalk ein, um Phishing-Versuche im Messenger zu verhindern.



Das Unternehmen teilte am Mittwoch mit, die Funktion „Globe Signal“ einzuführen. Sollte ein Gesprächspartner, der nicht als Freund registriert ist, eine ausländische Telefonnummer haben, wird ein Globus-Symbol in orange in seinem Profilbild angezeigt.



Sollte man den Dialogpartner als Freund registrieren oder das Chat-Fenster berühren, öffnet sich ein Warnfenster. Darin werden das Land, wo sich der Dialogpartner für den Messenger anmeldete, und Warnhinweise angezeigt.



Als Hintergrund für die Einführung der neuen Funktion wurde die zunehmende Zahl der Fälle genannt, in denen als Freunde getarnte Nutzer andere KakaoTalk-Nutzer um Geld betrügen.