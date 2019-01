Präsident Moon kümmert sich intensiv um wirtschaftliche Belange

Photo : YONHAP News

Präsident Moon Jae-in hat am Donnerstag eine Ideen-Werkstatt für Wagnisunternehmen besucht.Moon ermutigte dabei junge Unternehmer und versprach aktive Unterstützung für innovationsbasierte Existenzgründungen durch schöpferische junge Menschen, die Ideen haben.Moon wird am 7. Januar etwa 200 Unternehmer von mittelständischen und kleinen Unternehmen sowie Kleinstunternehmen ins Blaue Haus einladen. Mitte Januar werden Großunternehmer und Vertreter von großen Mittelständlern eingeladen. Das Präsidialamt teilte mit, dass der Staatschef den Unternehmern in offener Weise Gehör schenken werde.Wie verlautete, werde auch überprüft, die Chefs der fünf größten Konglomerate zu einem getrennten Treffen mit dem Präsidenten einzuladen.Die Kommunikation mit Unternehmern wird auf die Sorge zurückgeführt, dass ohne wirtschaftliche Erfolge die Dynamik für die Staatsführung verloren gehen könne. Moon hatte auch in seiner Neujahrsansprache Leistungen im Wirtschaftsbereich betont.Der präsidiale Stabschef für Politik, Kim Soo-hyun, der für die Wirtschaftspolitik zuständig ist, kontaktiert nun häufiger Unternehmerkreise. Er traf sich außerdem mit Führungskräften von Großunternehmen.