Staatsanwälte durchsuchen Büro von früherem Sonderinspektor

Photo : YONHAP News

Staatsanwälte haben die Büros eines früheren Sonderinspektors im Präsidialamt durchsucht.Staatsanwalt Kim Tae-woo soll als Sonderinspektor im Präsidialamt vertrauliche Informationen weitergegeben haben.Im letzten Monat war er wegen des Vorwurfs wieder in die Staatsanwaltschaft Seoul zentral zurückversetzt worden.Die Staatsanwaltschaft in Suwon habe Kims Büro am Montag durchsucht und dabei Materialien sichergestellt. Diese sollen Aufschluss darüber geben, ob er in seiner Zeit im Präsidialamt geheime Informationen durchstach.Das Präsidialamt hatte am 20. Dezember selbst Ermittler eingeschaltet, weil der Beschuldigte falsche Informationen an die Medien und vertrauliche Informationen an Bekannte weitergegeben haben soll.