Regierung will in einigen Fächern an Grundschulen einheitliche Lehrbücher abschaffen

Photo : YONHAP News

Die Regierung will in einigen Fächern an Grundschulen statt der unter staatlicher Regie verfassten einheitlichen Lehrbücher amtlich genehmigte Schulbücher von privaten Verlagen einführen.Einen entsprechenden Plan für die Diversifizierung sowie freie Herausgabe von Schulbüchern legte das Bildungsministerium am Donnerstag vor.Die Maßnahme gilt für 65 Lehrbücher in Sozialkunde, Mathematik und Wissenschaft von der dritten bis zur sechsten Klasse.Durch die Herausgabe verschiedener Lehrbücher wolle das Ressort die freie Gestaltung des Lehrplans unterstützen, eine bessere Qualität der Schulbücher und das Recht der Schüler und Lehrer auf eine freie Auswahl garantieren, hieß es zur Begründung.Das neue System wird für die dritte und vierte Grundschulklasse ab März 2022 und für die fünfte und sechste Klasse ab März 2023 schrittweise eingeführt.Zugleich wird das Prüfungsverfahren für die Genehmigung von Lehrbüchern vereinfacht. Die erste und zweite Hauptprüfung werden zusammengelegt.