Nexon-Gründer will Anteile an Spielefirma veräußern

Photo : YONHAP News

Kim Jung-ju, der Gründer von Südkoreas größter Spielefirma Nexon, will das Unternehmen verkaufen.Nach Branchenangaben bot der Chef von NXC sämtliche Anteile (98,64 Prozent) an dem Unternehmen zum Verkauf an. Die Anteile halten Kim, seine Frau und die ihm gehörende Privatfirma Wise Kids.NXC hält mit 47,98 Prozent den größten Anteil an Nexon Corporation. Nexon ist an der japanischen Börse notiert und hält wiederum 100 Prozent der Anteile an Nexon Korea.Nexons Marktkapitalisierung belief sich zum Handelsschluss am Mittwoch auf eine Billion und 262,6 Milliarden Yen (11,7 Milliarden Dollar). Allein der Wert der Aktien im Besitz von NXC wird auf sechs Billionen Won (5,3 Milliarden Dollar) geschätzt. Der Verkaufspreis wird schätzungsweise zehn Billionen Won (8,8 Milliarden Dollar) betragen.NXC wollte die Berichte über einen geplanten Verkauf von Nexon nicht bestätigen. Spekulationen, nach denen eine übermäßige Regulierung des Spielesektors der Grund für den Schritt sei, wurden zurückgewiesen.Die Spielebranche rechnet nun mit einem Kauf durch das chinesische Internetunternehmen Tencent und die US-Firma EA Nexon.