Südkoreas Devisenreserven erreichen Rekordhoch

Photo : YONHAP News

Südkoreas Devisenreserven haben zu Jahresende einen neuen Rekordstand erreicht.Laut der Zentralbank betrugen die Devisenvorräte Ende Dezember 403,69 Milliarden Dollar. Das sind 710 Millionen Dollar mehr als einen Monat zuvor.Das Volumen nahm den zweiten Monat in Folge zu. Zudem wurde erstmals die Marke von 403 Milliarden Dollar übertroffen.Die Notenbank begründete den Anstieg mit der Zunahme des in US-Dollar umgerechneten Wertes der auf andere Währungen lautenden Vermögenswerte infolge der Dollar-Abwertung.Südkoreas Devisenreserven waren in den letzten Jahren stets gewachsen. Südkorea verfügt mit Stand von Ende November über den achtgrößten Devisenschatz der Welt.Spitzenreiter ist China mit 3,6 Billionen Dollar, gefolgt von Japan und der Schweiz.