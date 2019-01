Nordkoreas kommissarischer Botschafter in Rom im November ausgewechselt

Photo : YONHAP News

Nordkorea hat seinen kommissarischen Botschafter in Italien unmittelbar ausgewechselt, nachdem der damalige Geschäftsträger Anfang November das Botschaftsgebäude verlassen hatte und untergetaucht war.Ein Vertreter der italienischen Botschaft in Südkorea teilte mit, man könne bestätigen, dass Jo Song-gil, der seit 9. Oktober 2017 als kommissarischer Botschafter tätig gewesen war, am 20. November letzten Jahres von Kim Chon abgelöst worden sei.Es konnte jedoch nicht bestätigt werden, ob Kim Chon bereits an der nordkoreanischen Botschaft beschäftigt war oder nach Jos Verschwinden von Nordkorea entsandt wurde.An der nordkoreanischen Botschaft in Italien waren vier Diplomaten einschließlich Jos tätig.