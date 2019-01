Marktanteil von Importautos steigt 2018 auf Rekordhoch

Photo : YONHAP News

Der Anteil der Importautos am südkoreanischen Markt ist letztes Jahr auf den bisher höchsten Stand gestiegen.Laut dem Koreanischen Verband von Autoimporteuren und -händlern wurden letztes Jahr 260.705 importierte Fahrzeuge neu angemeldet. Es ist das erste Mal, dass der Absatz der Importautos die Marke von 260.000 Einheiten im Jahr durchbrach. Die Zahl wuchs um 11,8 Prozent gegenüber dem Vorjahr.Der Anteil der Importautos am einheimischen PKW-Markt erreichte 16,7 Prozent, das ist ein neuer Rekordstand.Den größten Anteil an den neu registrierten Importautos hatte die Marke Mercedes-Benz mit knapp 70.800 Einheiten und verteidigte seine Spitzenposition. BMW folgte mit etwa 50.500 Autos unverändert auf Platz zwei, verzeichnete jedoch einen deutlichen Rückgang von 15,3 Prozent. Toyota konnte den Absatz um 43 Prozent auf knapp 16.800 Einheiten verbessern und belegte den dritten Platz.