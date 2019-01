Blackpink und Hyukoh treten bei US-Musikfestival Coachella auf

Photo : KBS News

Die koreanische Girlgroup Blackpink und die Rockband Hyukoh sind zum Coachella Valley Music and Arts Festival eingeladen worden.Das Festival findet jeden Frühling in den USA statt und zählt zu den größten Musikfestivals der Welt.Es ist das erste Mal, dass eine sogenannte Idolgruppe der koreanischen Popmusik beim Coacella Festival auftritt.Laut dem Veranstalter wird Blackpink am 12. und 19. April auftreten, Hyukoh am 14. und 21. April.Das Festival feiert dieses Jahr das 20. Jahr des Bestehens.