Seoul veröffentlicht Video zur Widerlegung von Japans Behauptung im Radar-Streit

Photo : KBS News

Das südkoreanische Verteidigungsministerium hat ein Video veröffentlicht, um Japans Behauptung im laufenden Radar-Streit zu widerlegen.Japan behauptet, dass ein südkoreanischer Zerstörer bei der Rettung eines nordkoreanischen Fischkutters am 20. Dezember im Ostmeer sein Feuerleitradar gegen ein japanisches Aufklärungsflugzeug gerichtet habe. Südkorea äußerte dagegen den Vorwurf, dass sich der Aufklärer in bedrohlicher Weise genähert und den Zerstörer überflogen habe.In dem am Freitag veröffentlichten Video werden Argumente aufgeführt, mit denen Japans Behauptung widerlegt werden soll.Ministeriumssprecherin Choi Hyun-soo sagte auf einer Pressekonferenz, die Veröffentlichung des Videos diene dazu, den genauen Sachverhalt bekannt zu machen. Japan habe durch die Veröffentlichung eines Videos in japanischer und englischer Sprache entstellte Tatsachen im Internet in Umlauf gebracht.Eine koreanischsprachige Version werde zuerst auf YouTube veröffentlicht, anschließend würden Übersetzungen ins Englische und weitere Sprachen nachgereicht, hieß es.Choi forderte Japan erneut auf, die Verfälschung des Sachverhalts zu stoppen und sich für den bedrohlichen Flug über dem Zerstörer zu entschuldigen, der für Rettungsarbeiten im Einsatz war.