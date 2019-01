Umzug des Präsidentenbüros in Seoul wird verschoben

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Regierung hat die Pläne für den Umzug des Büros von Präsident Moon Jae-in vorerst zurückgestellt.Der anvisierte neue Ort am Gwanghwamun-Platz in der Innenstadt von Seoul sei derzeit nicht dafür geeignet, weil neben dem Hauptbüro auch andere Einrichtungen verlagert werden müssten, sagte der frühere Leiter der Behörde für kulturelles Erbe, Yoo Hong-joon, der das zuständige Komitee für den geplanten Umzug berät.Der Umzug des Präsidentenbüros war eines der Wahlversprechen Moons. Das Büro befindet sich derzeit in den Anlagen des Präsidentenpalastes, der unweit von Gwanghwamun liegt.Yoon sagte, der Umzug werde so lange aufgeschoben, bis ein Projekt zum Umbau des Gwanghwamun-Platzes abgeschlossen sei.