Politik Südkorea führt großen Teil des Staatshaushalts in der ersten Hälfte 2019 aus

Die südkoreanische Regierung will in der ersten Hälfte 2019 mehr als 300 Billionen Won des diesjährigen Staatshaushalts ausführen.



Die Pläne gab die Regierung am Freitag nach ihren Beratungen über die wirtschaftliche Lage bekannt.



Frühere Schätzungen gingen davon aus, dass insgesamt 513,4 Billionen Won für die Ausgaben der Zentralregierung und der Provinzregierungen zu einem frühen Zeitpunkt zur Verfügung stünden. Davon sollen jetzt 308,3 Billionen Won bis zum Juni zur Ausführung kommen, um die Wirtschaft wiederzubeleben.