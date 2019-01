Pompeo erwartet baldigen neuen Gipfel mit Nordkorea

Das geplante zweite Gipfeltreffen zwischen US-Präsident Donald Trump und dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong-un wird nach den Worten des amerikanischen Außenministers Mike Pompeo voraussichtlich in naher Zukunft erfolgen.Er glaube, dass beide Seiten Fortschritte bei den Bemühungen um den Abbau des nordkoreanischen Atomprogramms erzielen könnten, sagte Pompeo dem US-Sender Fox News am Donnerstag.Es gebe zwar noch viel Arbeit, doch sei er zuversichtlich, dass Trump und Kim "in kurzer Zeit" die Gelegenheit zu ihrem zweiten Treffen hätten.Es könne aber sein, dass der nächste Gipfel noch nicht zu einer "kompletten Denuklearisierung" führen werde, sagte der Minister. Zur Verhandlungsstrategie Washingtons könne er sich nicht äußern. Doch seien die Bedingungen klar, unter denen wirklicher Fortschritt erzielt werden könne.Kim hatte beim ersten Gipfel mit Trump im Juni in Singapur seine Bereitschaft zur Denuklearisierung bekräftigt. Doch gab es bisher keine konkreten Zusagen, bis wann abgerüstet werden soll.