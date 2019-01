Hwacheon Sancheoneo-Festival beginnt

Das jährliche Hwacheon Sancheoneo-Festival für das Eisfischen hat am Samstag begonnen.Im Mittelpunkt des über dreiwöchigen Festivals steht das Eisfischen auf einem gefrorenen Fluss, der durch die Stadt Hwacheon fließt. Die Stadt liegt etwa 120 Kilometer nordöstlich von Seoul.Die Veranstalter erwarten mehr als eine Million Besucher. Durch gebohrte Löcher im Eis lassen sich in dem Fluss Fische fangen. Den Angaben zufolge sollen dazu 190 Tonnen Forellen in den Fluss ausgesetzt werden. Das Festival, das zum ersten Mal 2003 stattgefunden hat, erfreute sich in den vergangenen Jahren zunehmender Popularität.