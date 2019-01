Japan hält an Vorwürfen im Radar-Streit mit Südkorea fest

Photo : YONHAP News

Im Zusammenhang mit dem sogenannten Radar-Streit mit Südkorea hat die Regierung in Tokio ihre bisherige Position bekräftigt.Die Veröffentlichung eines Videos zu dem Vorfall durch das südkoreanische Verteidigungsministerium mache deutlich, dass sich die Positionen beider Seiten voneinander unterschieden, teilte die japanische Regierung laut Berichten der Nachrichtenagentur Kyodo mit.Weiter habe sich Tokio zu dem Video aber nicht geäußert. Die Regierung wolle jedoch mit Seoul über diese Angelegenheit weiter reden.Nach Darstellung Japans hatte am 20. Dezember ein südkoreanischer Zerstörer bei der Rettung eines nordkoreanischen Fischkutters im Ostmeer sein Feuerleitradar gegen ein japanisches Aufklärungsflugzeug gerichtet. Südkorea äußerte dagegen den Vorwurf, dass sich das Flugzeug in bedrohlicher Weise genähert und den Zerstörer überflogen habe.