Wirtschaft EU verhängt Zölle gegen Stahl-Überschussimporte

Die EU will vom 2. Februar an Zölle von 25 Prozent auf Stahlimporte verhängen, die ein bestimmtes Liefervolumen überschreiten.



Die Europäische Kommission habe die Welthandelsorganisation WTO über ihren Beschluss informiert, teilte das südkoreanische Außenministerium am Freitag mit.



Demnach werden Importe unter 105 Prozent des Volumens, das zwischen 2015 und 2017 in die EU-Länder importiert wurde, von den Zöllen ausgenommen. Auf Importe, die dieses Volumen überschreiten, werden die Zölle angewandt.



Der südkoreanische Stahlhersteller POSCO werde zusätzliche Quoten über sein durchschnittliches Exportvolumen für die EU hinaus für den Zeitraum zwischen 2019 bis 2021 erhalten, sagte ein Beamter des Außenministeriums.