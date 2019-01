CIA lehnt Antwort auf Frage nach verschollenem nordkoreanischen Diplomaten ab

Photo : YONHAP News

Der US-Nachrichtendienst CIA hat es abgelehnt, auf die Frage des Senders KBS nach dem in Italien verschwundenen nordkoreanischen Diplomaten Cho Sung-gil zu antworten.Aus Washington verlautete, der CIA könne keine Informationen dazu liefern, ob Washington dem stellvertretenden nordkoreanischen Botschafter in Italien und seiner Familie Schutz gewähren werde.Die italienische Zeitung La Repubblica berichtete, kurz vor dem Ende seiner Amtszeit sei Cho abgetaucht. Er habe bei der italienischen Regierung um Hilfe gebeten und befinde sich in ihrer Obhut.Im Zeitungsbericht heißt es weiter, auf Chos Wunsch nach Asyl in den USA bespreche die Regierung in Rom mit Washington die Angelegenheit. Wegen der Sorge über die möglichen Auswirkungen auf die Nuklearverhandlungen zwischen den USA und Nordkorea soll die US-Seite geheime Gespräche gefordert haben.