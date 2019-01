Nordkorea kritisiert US-Außenministerium

Photo : YONHAP News

Nordkorea hat einen jüngsten Bericht des US-Außenministeriums kritisiert und Washington zur Aufhebung der Sanktionen gegen das Land aufgerufen.Das nordkoreanische Propagandamedium Uriminjokkiri betonte in seiner Kritik an dem US-Bericht über gemeinsame Strategien für die Region Ostasien und Pazifik, es sei insofern selbstverständlich, dass Washington die Strafmaßnahmen gegen Nordkorea aufhebe, als das Land bereits vor einem Jahr die Atom- und Raketentests eingestellt habe. Nun sei es an der Zeit, dass die USA handeln müssten.Washington versuche nur, von Nordkorea weitere Maßnahmen zu erzwingen. Nordkoreas Geduld kenne Grenze, hieß es.