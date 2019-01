Trump: USA und Nordkorea verhandeln über Austragungsort für zweiten Gipfel

Photo : KBS

Die USA und Nordkorea verhandeln nach Angaben von US-Präsident Donald Trump über den Austragungsort eines zweiten Spitzentreffens.Details würden voraussichtlich in nicht allzu ferner Zukunft bekannt gegeben, sagte Trump vor dem Abflug nach Camp David, dem Feriensitz der US-Präsidenten.Die USA hätten einen sehr guten Dialog mit Nordkorea, er habe auf indirektem Wege mit Kim Jong-un gesprochen.Letzte Woche hatte der Fernsehsender CNN berichtet, dass die Trump-Regierung mögliche Austragungsorte für den zweiten USA-Nordkorea-Gipfel prüfe. Hierfür seien Teams in mehrere Orte in Asien geschickt worden.In Frage kämen Vietnam, Indonesien, Hawaii, die Mongolei und die Demilitarisierte Zone, die beide Koreas teilt. Diese Orte hätten ausländische Diplomaten und Nordkorea-Experten genannt.