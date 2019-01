Präsident Moon will Donnerstag Neujahrspressekonferenz geben

Photo : YONHAP News

Präsident Moon Jae-in will am Donnerstag eine Neujahrspressekonferenz geben.In der Pressekonferenz ab 10 Uhr am Präsidentensitz wolle er die Schlüsselpolitiken für dieses Jahr vorstellen.Zunächst werde er eine 20-minütige Rede halten und dann für die Beantwortung von Fragen zur Verfügung stehen. Rund 200 Journalisten aus dem In- und Ausland werden zu der Pressekonferenz erwartet.Aus dem Präsidialamt hieß es am Sonntag, die Frage- und Antwort-Runde solle im Stile eines Town Hall Meetings, einer Bürgerversammlung in Städten, abgehalten werden.Es wird Moons zweite Neujahrspressekonferenz seit dem Amtsantritt im Mai 2017 sein und die dritte Pressekonferenz, die live im Fernsehen übertragen wird.