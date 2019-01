Wirtschaft Private Verschuldung in Südkorea wächst am zweitschnellsten weltweit

Die Schulden der privaten Haushalte in Südkorea wachsen trotz der Gegenmaßnahmen der Regierung im internationalen Vergleich noch sehr schnell.



Nach Angaben der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIS) erreichte die private Verschuldung in Südkorea Ende des zweiten Quartals letzten Jahres 96 Prozent seines Bruttoinlandsprodukts. Damit wies Südkorea die siebtgrößte Quote unter 43 Ländern auf, über die entsprechende Daten vorlagen. Spitzenreiter war die Schweiz mit 128,8 Prozent.



Die Schuldenquote der privaten Haushalte in Südkorea nahm um 0,8 Prozentpunkte im Vorquartalsvergleich zu. Südkorea verbuchte somit den zweitgrößten Anstieg hinter China (ein Prozentpunkt).



Beim Zuwachs verglichen mit dem Vorjahreszeitraum rangierte Südkorea mit 2,4 Prozentpunkten auf Platz drei hinter China und Dänemark.



Verglichen mit vier Jahren zuvor, als die private Verschuldung in Südkorea wegen der Deregulierung bei der Kreditvergabe deutlich zu wachsen begann, stieg deren Verhältnis zum BIP um 14 Prozentpunkte. Dank der Gegenmaßnahmen der Regierung seit dem vergangenen Jahr konnte der Anstieg zwar gebremst werden. Trotzdem wächst die Verschuldung schneller als in anderen Ländern.