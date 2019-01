Präsidialer Sonderberater fordert von Nordkorea Einsatz für Denuklearisierung

Photo : KBS News

Moon Chung-in, der präsidiale Sonderberater für Auswärtiges und Sicherheit, hat Nordkorea zu "proaktiven und wagemutigen" Maßnahmen zur Denuklearisierung aufgefordert.Die Forderung unterbreitete Moon in einem KBS-Programm am Sonntag. Die Äußerung erfolgte inmitten der festgefahrenen Atomverhandlungen zwischen Nordkorea und den USA.Moon betonte zugleich die Wichtigkeit der Überprüfung von Nordkoreas Maßnahmen zur Denuklearisierung. Das Raketentestgelände in Dongchang-ri und die Atomanlage in Yongbyon könnten den entscheidenden Schlüssel dafür darstellen, den Stillstand in den Verhandlungen zwischen Nordkorea und den USA zu beenden, hieß es.Er sagte auch, dass in der Neujahrsansprache von Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un offenbar das Prinzip betont worden sei, dass die Denuklearisierung und die Lockerung der Sanktionen gleichzeitig erfolgen sollten.Moons Forderung nach kühnen Maßnahmen Nordkoreas spiegelt vermutlich die Position der südkoreanischen Regierung wider, dass der entscheidende Zeitpunkt für die Friedensschaffung auf der koreanischen Halbinsel nicht verpasst werden dürfe.