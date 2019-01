Samsungs Smart-Fernseher unterstützen bald iTunes und AirPlay 2

Photo : YONHAP News

Samsung Electronics wird in seinen Smart-Fernsehern Filme und Fernsehprogramme von Apples iTunes anbieten und Airplay 2 unterstützen.Das gab Samsung Electronics am Sonntag bekannt.Gemäß der vereinbarten Kooperation beider Unternehmen können Besitzer der neuen Modelle Samsungs ab dem ersten Halbjahr dieses Jahres direkten Zugriff auf die Inhalte von iTunes haben und Funktionen von AirPlay 2 nutzen. Für ein 2018er Modell ist ein Software-Update erforderlich, um in den Genuss der neuen Funktionen zu kommen.Es ist das erste Mal, dass iTunes auf Geräten einer anderen Firma als Apple installiert wird.Die Bekanntmachung der Zusammenarbeit zwischen Samsung und Apple erregt große Aufmerksamkeit in der globalen Haushaltselektronik-Branche, da beide Unternehmen jahrelang um Patente für Smartphones gestritten hatten.