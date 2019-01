Sechs Millionen Mobiltelefone in Nordkorea - Auslandsanrufe weitgehend gesperrt

Photo : KBS News

Nach Worten des südkoreanischen Vereinigungsministers Ende November sind in Nordkorea sechs Millionen Mobiltelefone im Umlauf.KBS stellte nach Recherchen fest, dass die Nordkoreaner relativ frei ein Mobiltelefon verwenden können, dass jedoch internationale Anrufe immer noch strikt kontrolliert werden.Sollte man in China mit Nordkoreas Vorwahl 850 nach Pjöngjang anrufen, kommt keine Verbindung zustande. Es ertönt dann die Durchsage, dass die Telefonnummer nicht existiere.Laut nordkoreanischen Flüchtlingen bedeutet dies, dass keine internationale Telefonate unter der Nummer möglich seien.Nordkorea betreibt seine Netze für In- und Auslandsanrufe vollständig voneinander getrennt. Ein Netz für Auslandsanrufe ist nur bei Betrieben wie Air Koryo eingerichtet, die Auslandsgeschäfte machen.Auslandsanrufe sind für Nordkoreaner sehr schwierig. Wer ins Ausland anrufen will, muss dies beim Postamt einer Stadt oder Provinz beantragen. Es ist trotzdem bemerkenswert, dass die Zahl der Auslandsanrufe zwar leicht aber dennoch steigt.