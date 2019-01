Gewerkschaftsdachverband FKTU hat erstmals über eine Million Mitglieder

Photo : KBS News

Die Mitgliederzahl des Gewerkschaftsdachverbandes FKTU hat letztes Jahr erstmals die Eine-Million-Marke durchbrochen.FKTU, Federation of Korean Trade Unions, schätzte am Sonntag die Mitgliederzahl mit Stand von Ende letzten Jahres vorläufig auf eine Million und 16.000. Die endgültige Zahl wird bei der regelmäßigen Delegiertenversammlung im Februar offiziell vorgelegt.Laut der Berichterstattung bei der Delegiertenkonferenz im vergangenen Februar betrug die Mitgliederzahl 975.574. In einem Jahr wuchs die Zahl um mehr als vier Prozent.Ein weiterer Gewerkschaftsdachverband KCTU (Korean Confederation of Trade Unions) schätzte im Vorfeld seiner Delegiertenversammlung am 28. Januar die Mitgliederzahl vorläufig auf etwa 900.000. Bei der letztjährigen Versammlung wurde berichtet, dass die Zahl bei etwa 700.000 liege.