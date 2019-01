Photo : YONHAP News

Ein Geheimdienstbeamter ist am Sonntag in Yongin in der Provinz Gyeonggi tot aufgefunden worden.Polizisten entdeckten den Mann um 13.25 Uhr in seinem Fahrzeug, das in einer Wohnanlage in Yongin abgestellt war. In der Wohnung des Beamten wurde eine Selbstmordnotiz gefunden.Die Familie hatte um 4.30 Uhr eine Vermisstenanzeige aufgegeben. Er war nach dem Verlassen der Wohnung am Samstagabend nicht mehr zurückgekehrt.Über die genaue Todesursache soll nun eine Autopsie Aufschluss geben.