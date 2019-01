Kultur Steven Yeun gewinnt Preis für Rolle in "Burning"

Der koreanische Film "Burning" hat einen weiteren Preis erhalten.



Laut US-Medien am Sonntag (Ortszeit) wählte die National Society of Film Critics (NSFC), eine US-Filmkritikervereinigung, Steven Yeun für seine Rolle in dem Film zum Gewinner seines Preises für den besten Nebendarsteller.



Burning wurde letztes Jahr in die Wettbewerbskategorie bei den Filmfestspielen von Cannes eingeladen. Der Streifen gewann den Preis für den besten fremdsprachigen Film von der Los Angeles Film Critics Associaton sowie von der Toronto Film Critics Association.



Burning wurde zudem als erster südkoreanischer Film auf die Liste der vorläufigen Kandidaten für den Preis für den besten fremdsprachigen Film bei den Academy Awards gesetzt. Die fünf Nominierungen werden am 22. Januar bekannt gegeben.