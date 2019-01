Südkorea liefert voraussichtlich diese Woche Grippemedikamente an Nordkorea

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Regierung will noch diese Woche die versprochene Lieferung des Grippemedikaments Tamiflu und von Schnelldiagnose-Kits an Nordkorea durchführen.Wie der Sprecher des Vereinigungsministeriums Baik Tae-hyun mitteilte, berieten beide Koreas über die Lieferung. Der Billigungsprozess durch den südkoreanischen Ausschuss für innerkoreanischen Austausch sei ebenfalls im Gange.Die Medikamente für bis zu 500.000 Personen werden höchstwahrscheinlich auf dem Landweg geliefert.Die südkoreanische Regierung hatte 2009 Nordkorea Grippemedikamente für 500.000 Personen auf dem Landweg geliefert.Die Lieferung der Medikamente wurde vorangetrieben, nachdem die USA bei Arbeitsgesprächen mit Südkorea Ende letzten Jahres in Seoul ihre Zustimmung geäußert hatten.