UN-Berichterstatter fordert von Nordkorea Kooperation mit UN-Menschenrechtsmechanismus

Photo : YONHAP News

Der UN-Sonderberichterstatter für Menschenrechte in Nordkorea, Tomas Ojea Quintana, hat am Montag die südkoreanischen Vizeaußenminister für Auswärtiges und Vereinigung getroffen.Quitana ist am Montag in Südkorea eingetroffen. Laut dem Außenministerium traf er am Vormittag an dessen Sitz in Seoul den Zweiten Vizeaußenminster Lee Tae-ho.Quitana sagte, er begrüße die jüngsten Fortschritte im Zusammenhang mit der Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel und der Friedensetablierung. Er unterstütze die Bemühungen der südkoreanischen Regierung hierfür.Laut dem Ressort betonte er, dass Nordkorea die Kooperation mit dem Menschenrechtsmechanismus der Vereinten Nationen und der Weltgemeinschaft noch erweitern sollte, um auch in der Menschenrechtsfrage Fortschritte zu machen.Lee erläuterte die letztes Jahr erzielten Fortschritte für die Denuklearisierung und Friedensschaffung. Es seien auch im humanitären Bereich wie bei der Zusammenführung getrennter Familien und der Rückführung der Gebeine von US-Kriegsgefallenen Vereinbarungen und Fortschritte erzielt worden.Quitana kam am Nachmittag mit Vizevereinigungsminister Chun Hae-sung zusammen. Vor dem Treffen sagte er Reportern, der Friedens- und Versöhnungsprozess sei in Hinsicht auf die Menschenrechte sehr wichtig. Beide würden über die Position der südkoreanischen Regierung zur nordkoreanischen Menschenrechtsfrage und einen Aktionsplan diskutieren.Quintana wird im März dem UN-Menschenrechtsrat einen Bericht über die Menschenrechtssituation in Nordkorea einreichen. Sein Südkorea-Besuch dient dazu, Informationen hierfür zu sammeln.Während seines Aufenthalts in Südkorea wird er mit Regierungsbeamten, nordkoreanischen Flüchtlingen sowie Vertretern des Roten Kreuzes, der Nationalen Menschenrechtskommission und der Zivilgesellschaft zusammenkommen.