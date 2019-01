Innerkoreanische Feier zur Begrüßung des neuen Jahres in Nordkorea geplant

Photo : KBS News

Beide Koreas wollen Ende Januar auf privater Ebene den Beginn des neuen Jahres gemeinsam feiern.Das südkoreanische Komitee für die Umsetzung der Erklärung beim ersten Korea-Gipfel vom 15. Juni teilte mit, dass sein nordkoreanisches Partnerkomitee den entsprechenden Vorschlag des Südens angenommen habe.Demnach sollen etwa 260 südkoreanische Vertreter und ethnische Koreaner im Ausland an den Feierlichkeiten am 30. und 31. Januar am Geumgang-Gebirge im Norden teilnehmen.Auf dem Programm stehen außerdem Diskussionen über die Wiedervereinigungsbewegung im neuen Jahr, Versammlungen von Vertretern der Arbeiter, Bauern, Frauen und jungen Menschen sowie Kunstaufführungen.