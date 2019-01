Nordkoreanischer Zug überquert möglicherweise mit Kim Jong-un an Bord Grenze nach China

Photo : YONHAP News

Ein nordkoreanischer Zug hat am Montag die Grenze nach China überquert. Es wird spekuliert, dass sich der Machthaber Kim Jong-un an Bord befindet und nach Peking fährt.Eine mit der Angelegenheit vertraute Quelle berichtete, dass der Sonderzug die Grenze gegen 10.15 Uhr am Montag in Dandong überfahren habe. Gegen 10 Uhr am Dienstag soll der Zug in Peking eintreffen.Zahlreiche Sicherheitskräfte und Fahrzeuge hätten die Straßen um den Bahnhof Dandong gesperrt. Nach der Durchfahrt des Zuges sei die Sperrung aufgehoben worden.Es gibt Spekulationen, dass Kim zu seinem vierten Gipfel mit dem chinesischen Staatspräsidenten Xi Jinping unterwegs ist. Beide könnten sich möglicherweise wegen eines zweiten Gipfels zwischen Kim und US-Präsident Donald Trump abstimmen.