BTS-Puppen werden hergestellt

Photo : YONHAP News

Es werden Puppen der Mitglieder der Boyband BTS hergestellt.Der US-amerikanische Spielzeug-Konzern Mattel werde eine offizielle Kollektion von BTS-Puppen weltweit auf den Markt bringen, berichteten die Nachrichtenagentur AP und die Zeitung „Wall Street Journal“ am Montag (Ortszeit). Mattel ist vor allem wegen seiner Barbie-Puppen bekannt.Mattel unterzeichnete hierfür einen globalen Lizenzvertrag mit Big Hit Entertainment, der Agentur der K-Pop-Gruppe.Die Puppen werden im Sommer auf den Markt kommen, die sieben Mitglieder werden so wie in ihrem Musikvideo „Idol“ nachgestellt.Am Montag, einen Tag nach der Bekanntmachung des Plans, gewann die Aktie von Mattel fast neun Prozent.