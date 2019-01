Regierung legt Entwurf für neues System zur Festlegung von Mindestlohn vor

Photo : YONHAP News

Die Regierung will die Struktur für die Festlegung des gesetzlichen Mindestlohns reformieren.Einen Regierungsentwurf hierfür legte der Minister für Beschäftigung und Arbeit, Lee Jae-gap, am Montag vor.Im Mittelpunkt steht, dass die Rolle der vorhandenen Mindestlohn-Kommission auf zwei Ausschüsse aufgeteilt wird. Ein Komitee aus Sachverständigen wird den Bereich der Anhebung des Mindestlohns bestimmen, während ein weiteres Komitee den Mindestlohn innerhalb des bestimmten Bereichs festlegt.Der erste Ausschuss wird sich aus neun Experten zusammensetzen, die Arbeitgeber, -nehmer und Regierung paritätisch empfehlen. Der zweite wird ähnlich wie die bisherige Mindestlohn-Kommission aus Vertretern von Arbeitgebern und -nehmern sowie aus von Regierung und Parlament empfohlenen Mitgliedern bestehen.Bei der Festlegung des Mindestlohns werden auch die Wirtschaftssituation wie die aktuelle Beschäftigungslage und die mit dem Mindestlohn verbundenen Sozialleistungen in die Berechnung mit einbezogen.Die Regierung meint, dass dadurch die Objektivität im Entscheidungsprozesss gesichert werde. Die Gewerkschaftskreise wollen jedoch den Regierungsentwurf nicht akzeptieren. Das neue System schließe die Arbeiter, die direkt Beteiligten, aus, hieß es.Die Regierung will beginnend mit einer Expertendiskussion am 10. Januar Meinungen der Öffentlichkeit zu dem Änderungsentwurf anhören.