Weltbank-Chef Kim tritt überraschend zurück

Photo : YONHAP News

Der Präsident der Weltbank, Jim Yong Kim, hat überraschend seinen vorzeitigen Rücktritt angekündigt.Kim gab am Montag (Ortszeit) bekannt, zum 1. Februar von seinem Amt zurückzutreten. Er schrieb auf Twitter, es sei eine große Ehre gewesen, die Institution zu führen, die sich der Armutsbekämpfung widme.Der in Südkorea geborene US-Amerikaner wurde 2012 als erster Asiat zum Weltbank-Chef ernannt. Er wurde wiedergewählt, seine zweite Amtszeit dauert eigentlich bis 2022.Der promovierte Mediziner unterstützte aktiv Projekte für erneuerbare Energien und kürzte die Investitionen in Kohlestrom. Er ließ somit Abweichungen vom Kurs der Trump-Regierung erkennen.Reuters meldete diesbezüglich unter Berufung auf Quellen, Kims Rücktritt sei seine eigene Entscheidung. Er sei nicht von der Trump-Regierung verdrängt worden.„Wall Street Journal“ und AP erwarteten einen erbitterten Kampf zwischen den USA und anderen Ländern, die mit dem Einfluss der USA auf die Weltbank unzufrieden sind.