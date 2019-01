Papst spricht von positiven Entwicklungen auf koreanischer Halbinsel

Photo : YONHAP News

Papst Franziskus hat Unterstützung für den laufenden Dialog für eine Entspannung auf der koreanischen Halbinsel geäußert.In seiner Neujahrsansprache an die Diplomaten im Vatikan brachte der Papst am Montag (Ortszeit) die Situation auf der koreanischen Halbinsel zur Sprache.Auf der koreanischen Halbinsel würden positive Signale beobachtet. Der Vatikan sehe dem laufenden Dialog für die Versöhnung zwischen Süd- und Nordkorea wohlwollend zu, sagte er.Er hoffe, dass eine gemeinsame dauerhafte Lösung beider Koreas gefunden werde, die die Entwicklung, Versöhnung und Kooperation aller Menschen in Süd- und Nordkorea sowie der Region garantieren könne, hieß es weiter.