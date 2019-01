Präsident Moon wechselt seinen Stabschef aus

Photo : YONHAP News

Das Präsidialamt hat am Dienstag Personaländerungen bekannt geben.Noh Young-min, der Botschafter in China, wird neuer Stabschef. Zum Chefsekretär für politische Angelegenheiten wurde der frühere Abgeordnete Kang Ki-jung ernannt. Yoon Do-han, ein früherer Editorialschreiber beim Sender MBC, wird neuer Chefsekretär für Öffentlichkeitsarbeit.Noh gilt als engster Vertrauter von Präsident Moon. Er wurde dreimal ins Parlament gewählt, bevor er als Botschafter in China diente. Seine Wahl soll offenbar dazu dienen, aufgrund der starken Fähigkeit, eine Organisation zu beherrschen, Erfolge der Regierungspolitik zu erzielen.Kang zählt ebenfalls zu Moons Anhängern. Für Yoons Wahl spielte offenbar eine Rolle, dass er im Rundfunkbereich tätig war.Es wird erwartet, dass auch einige Sekretäre bald ausgewechselt werden. Anschließend wird mit einer Kabinettsumbildung vor oder nach dem Mondneujahr Anfang Februar gerechnet.