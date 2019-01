Weltmarkt für Halbleiter wächst 2018 um 13,4 Prozent

Photo : YONHAP News

Der Weltmarkt für Halbleiter hat letztes Jahr einen zweistelligen Zuwachs erzielt.Nach Angaben des Marktforschungsinstituts Gartner am Montag wuchs der Umsatz am weltweiten Halbleitermarkt um 13,4 Prozent im Vorjahresvergleich auf 476,7 Milliarden Dollar.Samsung Electronics erzielte 75,8 Milliarden Dollar Umsatz. Mit 15,9 Prozent Anteil verteidigte der koreanische Konzern seine Spitzenposition, von der er 2017 Intel verdrängt hatte.Intel folgte mit 65,9 Milliarden Dollar Umsatz (13,8 Prozent Anteil) auf Platz zwei. Auf Platz drei rangierte SK Hynix mit 36,4 Milliarden Dollar (7,6 Prozent Anteil). SK verbuchte das größte Umsatzwachstum unter den zehn besten Unternehmen.Samsungs Vorsprung vor Intel vergrößerte sich von 0,2 Prozentpunkten im Jahr 2017 auf 2,1 Prozentpunkte im vergangenen Jahr.Der Anteil des von Samsung und SK angeführten Speichersegments am gesamten Umsatz legte um 3,8 Prozentpunkte auf 34,8 Prozent zu.Gartner rechnete mit möglichen Veränderungen in der Umsatz-Rangliste in diesem Jahr, da der Super-Aufschwung am Markt für Halbleiterspeicher seit dem zweiten Halbjahr letzten Jahres an Schwung verloren habe.