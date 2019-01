Südkoreas Fußballnationalmannschaft startet mit 1:0 über Philippinen in den Asiencup

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Fußballnationalmannschaft ist mit einem 1:0-Sieg über die Philippinen in den Asiencup gestartet.Im Stadion Al Maktoum in Dubai erzielte Stürmer Hwang Ui-jo am Montag in der zweiten Halbzeit den Treffer des Spiels.Obwohl die Mannschaft von Trainer Paulo Bento deutlich mehr Ballbesitz hatte und das Spiel kontrollierte, war die Torausbeute vergleichsweise schwach.Weitere Gegner in der Vorrundengruppe C sind China und Kirgistan. China hatte sein Auftaktspiel gegen Kirgistan mit 2:1 gewonnen.Die Kirgisen sind am Sonntag Südkoreas nächster Gegner.Südkorea will erstmals nach 59 Jahren wieder den Titel gewinnen.