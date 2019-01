Nationales Zugfahrkarten für Neujahrsfeiertage ab heute erhältlich

Der Vorverkauf für Zugfahrkarten für die Feiertage zum Mond-Neujahr findet am Dienstag und Mittwoch statt.



Die Bahngesellschaft Korail bietet heute Fahrkarten für neun Strecken wie die Gyeongbu-Strecke zwischen Seoul und Busan zum Verkauf an. Am Mittwoch können Karten für Fahrten auf acht weiteren Stecken, darunter der Honam-Strecke zwischen Daejeon und Mokpo, gebucht werden. Verkauft werden Karten für den Zeitraum vom 1. bis 7. Februar.



Auf der Webseite von Korail erfolgt der Kartenvorverkauf von sieben bis 15 Uhr. Dort werden 70 Prozent sämtlicher Karten angeboten. An bestimmten Bahnhöfen und in Vertriebsagenturen werden von neun bis elf Uhr Karten verkauft.



Um mehr Fahrgästen eine Gelegenheit zum Kauf von Fahrkarten zu geben und einen illegalen Vertrieb von Fahrkarten zu verhindern, darf jede Person höchstens zwölf Fahrkarten reservieren.