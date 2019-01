Chinas Staatsfernsehen berichtet über Kims China-Besuch

Photo : YONHAP News

Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un besucht laut einem chinesischen Medienbericht ab Montag China.Der Vorsitzende Kim besuche auf Wunsch von Staatspräsident Xi Jinping von Montag bis Donnerstag China, berichtete das Staatsfernsehen CCTV am Dienstag.Die Berichterstattung erfolgte als Top-Meldung einer regulären Nachrichtensendung am Vormittag. Details des Besuchsprogramms wurden jedoch nicht bekannt gemacht.Zu einer ähnlichen Zeit bestätigte der nordkoreanische Rundfunk KCBS Kims Reise nach China. Der Sender teilte mit, dass Kim bereits in Pjöngjang aufgebrochen sei und dass er von seiner Frau Ri Sol-ju sowie Partei- und Regierungskadern wie Kim Yong-chol und Ri Su-yong begleitet werde.Kim wird sich diesmal vier Tage, damit länger als bei seinen Besuchen im vergangenen Jahr, in China aufhalten. Es wird erwartet, dass Kim und die chinesische Seite nicht nur über die Atomverhandlungen mit den USA sondern auch über Angelegenheiten im Wirtschafts- und Sicherheitsbereich diskutieren werden. Denn neben für Auswärtiges zuständigen Beamten wie Außenminister Ri Yong-ho sollen auch der für Wirtschaft zuständige Vizevorsitzende der Arbeiterpartei, Pak Tae-song, und Verteidigungsminister No Kwang-chol mitreisen.