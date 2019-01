Nordkoreas Medien berichten ausnahmsweise zügig über Kims China-Besuch

Photo : YONHAP News

Nordkoreas Medien haben ebenfalls am Dienstagvormittag über die Reise von Machthaber Kim Jong-un nach China berichtet.Der Radiosender KCBS meldete gegen 8 Uhr, dass Kim von Montag bis Donnerstag in Begleitung seiner Ehefrau Ri Sol-ju China besuche.Der Besuch erfolge auf Einladung von Chinas Staatspräsident Xi Jinping. Regierungs- und Parteikader wie der Vizevorsitzende der Arbeiterpartei, Kim Yong-chol, reisten mit, hieß es.Das Parteiorgan „Rodong Sinmun“ meldete ebenfalls am Dienstagmorgen Kims China-Besuch.Es ist Kims vierter China-Besuch nach seiner Machtübernahme. Seine Besuche im vergangenen März und Mai wurden erst nach der Rückkehr nach Pjöngjang in den Medien bekannt gegeben. Die Berichterstattung über die dritte Visite im Juni erfolgte unmittelbar, nachdem er nach dem Besuchsprogramm in Peking nach Pjöngjang aufgebrochen war.Es ist das erste Mal, dass Nordkoreas Medien bereits vor seiner Ankunft in Peking über Kims Reise berichteten. Hinter der zügigen Berichterstattung werden Kims Zuversicht für die Kontrolle der nordkoreanischen Gesellschaft und der Wille vermutet, Nordkorea zu einem normalen Staat zu entwickeln.Das südkoreanische Außenministerium äußerte nach der Bekanntmachung von Kims China-Besuch die Hoffnung, dass eine Zusammenkunft zwischen Kim und Xi zu einer vollständigen Denuklearisierung und der dauerhaften Friedenssicherung auf der koreanischen Halbinsel beitragen könne.Das Vereinigungsministerium erklärte, dass die Angelegenheit bei einer internen Sitzung am Dienstagmorgen diskutiert worden sei. Das Ressort beobachte die Situation.