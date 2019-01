Nationales Senioren in Seoul betrachten über 72,5-Jährige als alt

Nach Auffassung der über 65-Jährigen in Seoul können im Schnitt über 72,5-Jährige als alte Menschen eingestuft werden.



Das ergab eine Umfrage, die die Stadtverwaltung bei etwa 3.000 über 65-jährigen Hauptstädtern durchführte.



Vier von zehn Befragten, damit doppelt so viele wie zwei Jahre zuvor, betrachteten 75 Jahre als Grenzalter für die Einstufung als alte Menschen.



Die Zufriedenheit mit dem Leben betrug im Schnitt 3,4 von fünf möglichen Punkten. Damit wurde ein höherer Wert als bei der ersten Untersuchung der Stadt dieser Art im Jahr 2012 verzeichnet.



Die größte Zufriedenheit wurde hinsichtlich des Wohnzustandes geäußert. Der Wert lag bei 3,5 Prozent. Die Befragten waren mit der finanziellen Situation am unzufriedensten. In dieser Kategorie wurden nur 2,9 Punkte vergeben.



Sechs von zehn Befragten leben allein oder zusammen mit über 65-Jährigen. Die Senioren in Seoul leiden im Schnitt unter 1,8 chronischen Krankheiten. 13,7 Prozent der Befragten sagten, dass sie unter Depressionssymptomen leiden.



Die Stadt Seoul untersucht seit 2012 alle zwei Jahre die Situation der Senioren, um auf die Alterung der Bevölkerung zu reagieren.