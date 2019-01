Seoul hofft auf gute Rolle von Kims China-Besuch für Nordkorea-USA-Gipfel

Photo : KBS News

Das südkoreanische Präsidialamt hat die Hoffnung geäußert, dass der laufende China-Besuch von Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un zu einem Trittstein für einen zweiten Nordkorea-USA-Gipfel wird.Die entsprechende Äußerung machte Sprecher Kim Eui-kyeom am Dienstag vor der Presse.Das Präsidialamt hoffe, dass der Austausch zwischen China und Nordkorea zur vollständigen Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel beitrage. Der Austausch zwischen beiden Koreas, der zwischen Nordkorea und China sowie der zwischen Nordkorea und den USA sollten einen Tugendkreis bilden, damit die Entwicklung eines Austauschs zum Fortschritt in einem anderen Verhältnis führen würde, hieß es.Kim wollte nicht offenbaren, wann Seoul über Kims China-Reise informiert wurde. Südkorea habe mit China und Nordkorea eng kommuniziert und ausreichend Informationen ausgetauscht, hieß es nur.Gefragt nach der Meinung dazu, dass Kim vor einem versprochenen Gegenbesuch in Seoul nach China reiste, sagte Kim, beides seien getrennte Fragen.Nach weiteren Angaben hat Seoul derzeit nicht vor, nach Kims China-Besuch mit Nordkorea Sondergesandte auszutauschen oder ein hochrangiges Treffen abzuhalten.