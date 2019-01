Kim Jong-un kommt in Peking zu viertem Treffen mit Xi Jinping zusammen

Photo : YONHAP News

Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un ist in Peking zu seinem vierten Treffen mit dem chinesischen Staatspräsidenten Xi Jinping zusammengekommen.Kim war am Montag in Begleitung seiner Ehefrau und von Spitzenbeamten mit einem Sonderzug in Pjöngjang losgefahren und am Dienstag in der chinesischen Hauptstadt eingetroffen.Gegen 16.30 Uhr kam er mit Xi zu einem Gespräch in der Großen Halle des Volkes zusammen.Das Gespräch dauerte so wie das letzte im Juni etwa eine Stunde. Offenbar stimmten sie sich vor einem möglichen zweiten USA-Nordkorea-Gipfel miteinander ab. Auch wurden offenbar Meinungen zur Förderung der bilateralen Beziehungen ausgetauscht.Ab 18.30 Uhr gaben Xi und seine Gattin Peng Liyuan ein Begrüßungsbankett für Kim. Der nordkoreanische Machthaber feierte gestern seinen 35. Geburtstag.Seine Ehefrau Ri Sol-ju hatte ihn zu dem etwa vierstündigen Bankett begleitet.