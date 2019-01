Photo : YONHAP News

Nordkoreas Machthaber wird im Rahmen seines Besuchs in China wahrscheinlich erneut mit Staatspräsident Xi Jinping zusammenkommen.Am dritten Tag seines viertägigen China-Aufenthalts will Kim Industrieanlagen besuchen.Kim und Xi werden voraussichtlich im staatlichen Gästehaus Diaoyutai zu Mittag essen. Auch ihre Ehefrauen sollen dem Mittagessen beiwohnen.Auch während Kims Besuch im Juni des Vorjahres war so verfahren worden.