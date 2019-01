Seoul will Arena für K-Pop-Konzerte bauen

Photo : YONHAP News

In Seoul wird eine große Konzerthalle für die koreanische Popmusik gebaut.Die Stadtverwaltung teilte am Mittwoch mit, dass das Bauprojekt „Seoul Arena“ endgültig erfolgreich einer Wirtschaftlichkeitsprüfung unterzogen worden sei.Anders als andere führende Städte in der Welt verfüge Seoul über keine Arena, deshalb habe es Schwierigkeiten gegeben, um Musik- und Zirkusaufführungen auszutragen, hieß es.Die Bauarbeiten werden im September 2020 aufgenommen. Die Arena soll im Januar 2024 eröffnet werden.Die Arena wird auf einem 50.000 Quadratmeter großen Gelände im Viertel Dobong im Nordosten der Hauptstadt gebaut und soll 18.000 Menschen gleichzeitig aufnehmen können. Dort werden auch eine mittelgroße Konzerthalle mit 2.000 Sitzen, ein Kinokomplex sowie eine Ausstellungshalle für K-Pop eingerichtet.In das Projekt wird privates Kapital in Höhe von insgesamt 528,4 Milliarden Won oder 470 Millionen Dollar fließen. Die Arena wird 30 Jahre lang in privater Hand betrieben.