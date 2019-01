Präsident Moon würdigt Gründung von intergriertem Heereskommando

Photo : YONHAP News

Präsident Moon Jae-in hat die Gründung eines Heereskommandos für Bodeneinsätze gewürdigt.Wie sein Sprecher Kim Eui-kyeom mitteilte, habe Moon am Dienstag gesagt, dass damit die Kommandosysteme für Einsätze an der Front vereinheitlicht worden seien. Es sei eine Grundlage geschaffen worden, um bei Eventualitäten von Südkoreas Militär geleitete Operationen auszuführen, sagte Moon, als er die Flagge des neuen Kommandos dessen Befehlshaber übergab.Das neue Kommando entstand durch die Zusammenlegung des Dritten Heereskommandos, das die westliche Front verteidigte, und des Ersten Heereskommandos für die Verteidigung der östlichen Front.Die Gründung des Kommandos für Bodeneinsätze sei das erste sichtbare Ergebnis der „Verteidigungsreform 2.0“ und bedeute einen richtigen Anfang der Verteidigungsreform. Der Plan sei 2005 erstellt worden und erst nach 13 Jahren in Erfüllung gegangen. Er freue sich sehr darauf, hieß es.Dies werde eine Gelegenheit, den festen Willen der südkoreanischen Regierung, durch eine einschneidende Verteidigungsreform eine starke Sicherheit und verantwortungsvolle Verteidigung zu verwirklichen, nach innen und außen zu zeigen. Er hoffe, dass anlässlich der Gründung des Kommandos für Bodeneinsätze die Fähigkeit der Streitkräfte für die Durchführung von Bodenoperationen in qualitativer Hinsicht verbessert werde, betonte Moon.