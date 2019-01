Südkorea liefert voraussichlich diese Woche Grippemedikamente an Nordkorea

Photo : YONHAP News

Südkorea will möglicherweise noch diese Woche die versprochene Lieferung des Grippemedikaments Tamiflu an Nordkorea durchführen.Dies beschloss die Regierung nach einer schriftlichen Diskussion über den innerkoreanischen Austausch und die Kooperation am Dienstag.Geliefert werden Tamiflu-Medikamente für 200.000 Personen im Wert von 3,56 Milliarden Won (3,2 Millionen Dollar). Die Finanzmittel hierfür werden aus dem innerkoreanischen Kooperationsfonds zur Verfügung gestellt.Ein Beamter des Vereinigungsministeriums sagte Reportern am Dienstag, dass die Lieferung nach dem Abschluss der Diskussionen mit Nordkorea erfolgen werde.Sollte der Termin festgelegt werden, wird die Regierung die Grippemedikamente und 50.000 Schnelldiagnose-Kits auf dem Landweg nach Kaesong transportieren.Wie verlautete, seien in Nordkorea seit Ende 2017 bis Anfang 2018 300.000 Grippe-Verdachtsfälle gemeldet worden. Bei 150.000 Patienten wurde die Influenza bestätigt.Es wird die zweite Lieferung von Tamiflu an Nordkorea sein. Südkorea hatte 2009 Nordkorea mit Grippemedikamenten für 400.000 Personen versorgt.Süd- und Nordkorea hatten bei Arbeitsgesprächen im vergangenen November und Dezember über die Lieferung von Medikamenten zur Verhinderung der Grippeausbreitung diskutiert. Anschließend kamen Südkorea und die USA bei Gesprächen Ende Dezember zu dem Schluss, dass die Lieferung von Tamiflu an Nordkorea nicht gegen die Sanktionen verstoße.