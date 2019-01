Südkoreanische Unternehmer fordern Wiederinbetriebnahme von Kaesong-Komplex

Photo : YONHAP News

Südkoreanische Unternehmen, die im innerkoreanischen Industriekomplex Kaesong angesiedelt waren, rufen die Regierung zu mehr Engagement für die Wiederinbetriebnahme des Kaesong-Komplexes auf.Das Notstandskomitee der Unternehmen forderte am Mittwoch auf einer Pressekonferenz in Seoul, ihren Besuch in Kaesong zu genehmigen. Zudem wurde die Regierung zu mehr Engagement aufgefordert, damit das Kaesong-Projekt als eine Ausnahme von den Nordkorea-Sanktionen anerkannt wird.Dazu erklärte das Vereinigungsministerium, dass für eine Entscheidung das Verständnis der Völkergemeinschaft und Beratungen mit dem Norden notwendig seien.Seit der überraschenden Schließung des Industriekomplexes im Februar 2016 haben die Unternehmen bislang siebenmal vergeblich eine Genehmigung für einen Kaesong-Besuch beantragt.Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un kündigte jedoch in seiner Neujahrsansprache an, den Kaesong-Komplex ohne Vorbedingung und Gegenleistung wieder in Betrieb nehmen zu wollen.